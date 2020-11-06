На сайті OLX публікують оголошення про оренду неіснуючих садиб за привабливими цінами і просять обов'язкову передоплату

У Славській ОТГ фіксують випадки публікації на популярному сайті оголошень OLX інформації про оренду неіснуючих садиб на території громади. У потенційних гостей просять обов’язковий завдаток, а коли ті прижджають, то виявляється, що таких будинків просто нема. Такі випадки непоодинокі і стосуються не лише Славського, але й інших туристичних міст та селищ. Керівництво OLX переконує, що модератори максимально перевіряють оголошення, однак на 100% застрахувати клієнтів від шахраїв не можуть.

Кілька днів тому працівники відділу туризму і комунікації Славської ОТГ отримали інформацію, що на сайті OLX з’явилося підозріле оголошення про оренду котеджу у Славському на 10 людей за 3800 грн у новорічну ніч. До повідомлення прикріпили фото котеджу, якого в селищі немає.

«На платформі онлайн-оголошень OLX.ua з’явилося оголошення про оренду неіснуючого будинку у Славському за дуже низькою ціною, одразу просять надіслати завдаток – 50% від загальної суми, після оплати зникають», – повідомили про випадок на Facebook-сторінці Славської ОТГ.

Після цієї публікації оголошення про оренду фальшивого котеджу з сайту OLX зникло.

Начальниця відділу туризму і комунікації Славської ОТГ Ольга Безушко розповіла ZAXID.NET, що подібна ситуація із шахраями, які пропонують дешеву оренду неіснуючих садиб, виникає не вперше. Лише минулого року працівники Славської ОТГ виявили п’ять подібних оголошень на сайті OLX.

«Кожного року перед зимовим і літнім сезоном ми перевіряємо інтернет-джерела, де розміщують оголошення представники туристичної галузі, щоб попередити гостей про можливі шахрайства. І кожного року ми знаходимо кілька об’єктів, які не існують на нашій території: це неправильна адреса чи візуально неіснуюча територія», – розповіла Ольга Безушко.

Після того, як працівники туристичного відділу Славської ОТГ знаходять підозрілі оголошення, вони одразу телефонують до ймовірних шахраїв, представляючись зацікавленими туристами.

«Ми до таких людей дзвонимо, просимо зустрітися. Нам завжди відмовляють у зустрічі, в можливості оглянути будинок. Іноді дзвонимо і кажемо, що знаємо, що вони шахраї, і такі оголошення зникають. Але воно за тиждень-два знову з’являється. І тоді ми скаржимось на оголошення, передаємо інформацію дільничному офіцеру», – каже Ольга Безушко.

За її словами, бували випадки, коли люди встигали внести завдаток за неіснуюче житло. Однак офіційно про такі випадки ніхто не заявляє у поліцію, тому знайти шахраїв – складно.

«Торік ми з поліцією намагалися знайти тих шахраїв, але там підставні номери телефонів, сім-карти, це досить складно відслідкувати. Легше знайти, якщо гості вже переслали шахраям гроші, і від них є офіційна заява. Але часто люди перераховують незначну суму і не хочуть писати заяву», – каже Ольга Безушко.

Журналістка ZAXID.NET також знайшла підозріле оголошення про оренду садиби у Славському і спробувала забронювати житло на новорічну ніч. Оголошення в «топі» на OLX, містить гарні фотографії кімнат, території, однак ніде не вказане місце розташування садиби. Ціна за котедж, що вміщує 10-12 людей з лазнею і безліччю інших зручностей – лише 3500 грн.

Приклад шахрайського оголошення в OLX

Користувач Ігор, що розмістив це оголошення, у телефонній розмові уточнив, що ціна за садибу у новорічну ніч буде вищою – 5500 грн. Він також назвав адресу садиби і озвучив її назву: «Едельвейс» на вул. Устияновича, 170.

На питання, чи можна приїхати оглянути житло, співрозмовник не зміг конкретно відповісти. Він заявив, що має багато зацікавлених цієї садибою і попросив подзвонити пізніше.

«Поки ви будете думати, то я тримати не буду, бо в мене купа жильців на Новий рік. Мені сьогодні чоловік вісім вже дзвонило про Новий рік і всі кажуть, що подумають і відзвоняться. Так що я не думаю, що буде вільно через годину, а не те, що завтра чи післязавтра», – заявив псевдовласник садиби Ігор.

Ольга Безушко на прохання ZAXID.NET перевірила вказану чоловіком адресу і підтвердила ZAXID.NET, що садиби «Едельвейс» на вулиці Устияновича у Славському немає.

ZAXID.NET не зміг отримати оперативний коментар від OLX щодо подібних шахрайств на платформі оголошень. В офіційному прес-релізі компанії на цю тему зазначається, що усі оголошення на сайті проходять модерацію приблизно за сотнею різноманітних параметрів.

«За статистикою компанії, через модерацію проходять понад 130 тисяч нових оголошень на день. В результаті 88% з них потрапляють на сайт. Решта проходять більш глибинну перевірку моделями штучного інтелекту та ручну модерацію. Наприклад, завдяки ручній перевірці в середньому блокуються понад 3 тисяч оголошень на день», – йдеться у прес-релізі компанії, надісланому редакції ZAXID.NET.

Попри це клієнтам сервісу радять бути уважними, оскільки модератори не можуть відслідкувати всіх шахраїв.

«Ми в OLX постійно працюємо над удосконаленням кіберзахисту на платформі, щоб наші користувачі могли здійснювати безпечні угоди. Однак варто пам’ятати, що захищеність в онлайні залежить від кожного з нас. Шахраї використовують методи соціальної інженерії. Вони добре знають, якими діями та словами схилити “клієнта” до швидкої та необдуманої угоди», — цитує керівника відділу бізнес-аналітики OLX Україна Віктора Нобіуза прес-служба OLX.

Ольга Безушко зі Славського, своєю чергою, радить туристам перевіряти інформацію про житло і бути особливо прискіпливими до тих, хто пропонує дуже низькі ціни.

«Шахраї переважно показують на фото гарний будинок з шикарною територією і ще є така особливість, як дуже низька ціна. Коли котедж на 10 осіб коштує за добу в середньому 3500-5000 тис.грн на новорічну ніч з харчуванням, з сауною – це підозріло. Гостям треба завжди моніторити ціни на ринку і не вестись на гарну картинку і низьку ціну», – радить Ольга Безушко.

До речі, на сайті OLX є можливість поскаржитись на оголошення. Якщо ви виявили шахрая чи оголошення про продаж чи оренду неіснуючого об'єкту, достатньо клікнути на кнопку «скарга» під оголошенням і надіслати інформацію модераторам. Однак за словами Ольги Безушко, на скарги працівників Славської ОТГ модератори сайту не реагують.

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Якщо вам стало відомо про подібні випадки шахрайства, можете повідомити про це ZAXID.NET, написавши лист на електронну адресу [email protected]