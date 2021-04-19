Затриманий львів'янин раніше судимий і зараз відбуває умовний термін за грабіж

У неділю, 18 квітня, п’яний 27-річний львів’янин побився з іншим чоловіком у парку імені Івана Франка, що в центрі Львова, а згодом напав на двох патрульних поліцейських, які прибули на виклик.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що інцидент трапився близько 18:00 неділі. У парку побилися двоє чоловіків. Згодом 27-річний львів’янин, який був у нетверезому стані, напав на двох патрульних, які прибули на виклик, намагалися припинити бійку та затримати найактивнішого її учасника.

27-річний львів'янин побив двох патрульних у парку імені Івана Франка

У результаті нападу один патрульний отримав травму голови та щелепи, інший – травму руки. Обоє звернулися за допомогою до медиків.

27-річного учасника бійки таки затримали, він був у стані алкогольного сп'яніння і поводився неадекватно. Виявилося, що він відбуває умовний термін покарання за грабіж і є неодноразово судимий.

Наразі 27-річний львів’янин перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує відповідальність за ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) ККУ. Карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.