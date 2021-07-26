27-річний львів’янин побив двох поліцейських, які намагалися зупинити бійку в парку імені Івана Франка

Галицький районний суд призначив 4 роки і один місяць позбавлення волі Назару Ольховому, який влаштував бійку у парку імені Івана Франка, а потім напав на двох поліцейських.

Інцидент трапився 18 квітня, близько 18:15. Львівські патрульні отримали повідомлення про бійку між двома чоловіками у парку імені Івана Франка. Поліцейські намагалися врегулювати конфлікт, однак чоловіки на їх зауваження не реагували. Коли поліцейські хотіли одягнути на чоловіків кайданки, 27-річний Назар Ольховий почав агресивно поводитись, лаявся та шарпав правоохоронців за форму.

Внаслідок цього один поліцейський отримав травму руки, а іншого Назар Ольховий вдарив кулаком у обличчя. У суді Назар Ольховий свою провину визнав повністю та попросив його суворо не карати.

У листопаді 2020 року Залізничний районний суд Львова вже засуджував Назара Ольхового до 2 років умовного терміну за ч. 2 ст. 186 (грабіж із насильством) ККУ. Тож, враховуючи докази та попередню судимість, 16 липня суддя Галицького районного суду Людмила Фролова визнала Назара Ольхового винним за ч. 2 ст. 345 ККУ (умисне заподіяння правоохоронцю побоїв під час виконання ним службових обов’язків) та призначила йому 4 роки і 1 місяць ув’язнення.

Також двоє поліцейських відсудили у засудженого по 30 тис. грн моральної шкоди. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.