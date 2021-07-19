43-річний чоловік побив 58-річного знайомого кулаками по тілу та ногами по голові

За побиття до смерті знайомого 43-річний чоловік отримав 7 років та 6 місяців позбавлення волі. Як повідомили у понеділок, 19 липня, у Львівській обласній прокуратурі, вирок Перемишлянський районний суд Львівської області виніс 8 липня.

«Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 43-річного чоловіка, якого обвинувачували у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Суд підтримав обґрунтовану позицію Пустомитівської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі», – повідомили у прокуратурі.

У повідомленні зазначено, що подія сталася 13 серпня минулого року в с. Новосілка Перемишлянського району. Близько 21:00 під час розпивання алкоголю компанією між 43-річним та 58-річним чоловіками виник конфлікт. Молодший чоловік завдав своєму знайомому декілька ударів кулаками по всьому тілу та ногами по голові. Той втратив свідомість, але у лікарню його не доставили.

Тіло загиблого в коридорі будинку виявила донька

Як зазначено в оприлюдненому 12 липня у Єдиному реєстрі судових рішень вироку, про смерть дідуся повідомив внук. Донька, яка близько 5-ї години ранку прибула до будинку, виявила тіло загиблого у коридорі. На його тілі судмедекспект виявив крововиливи, синці на руках та ногах, садно на голові. У чоловіка були зламані ніс, три ребра та декілька зубів. Також він мав масивний субдоральний крововилив (крововилив у мозок), який і спричинив смерть. Загалом йому було нанесено 12-16 ударів.

Засуджений – уродженець с. Рекшин Бережанського району Тернопільської області. Раніше він вже був судимий за крадіжки. Строк відбування покарання рахуватимуть із моменту взяття під варту, тобто з 17 серпня минулого року. Протягом тридцяти днів із дня проголошення на вирок може бути подана апеляція.