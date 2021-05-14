49-річного мешканця села Мельничне підозрюють у смертельному побитті знайомого

У середу, 12 травня, у селі Мельничне Турківської громади на Львівщині раніше судимий 49-річний чоловік до смерті побив свого односельця. Тепер винуватцю злочину загрожує до 10 років позбавлення волі.

У поліції Львівщини повідомили, що інцидент трапився близько 16:00 12 травня. Попередньо відомо, що чоловіки спільно розпивали алкоголь та посварилися. Під час конфлікту 49-річний мешканець села жорстоко побив свого односельця, якому теж 49 років. Унаслідок побиття постраждалий загинув.

У подальшому медики виявили у загиблого численні тілесні ушкодження, зокрема, травми голови, пошкодження внутрішніх органів, тупу травму живота, які й призвели до смерті.

Про інцидент в поліцію повідомила сестра загиблого.

За даними правоохоронців, 49-річний винуватець злочину раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Зараз йому повідомили про підозру за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ, яка передбачає позбавлення волі на строк від семи до 10 років.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

У поліції не розголошують назву села, де стався трагічний випадок. За даними ZAXID.NET, інцидент трапився у селі Мельничне Турківської громади Самбірського району.