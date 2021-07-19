До затримання підозрюваного у вбивстві залучали спецпризначенців

На Львівщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві, яке сталося вночі на 12 липня у Бориславі. Тоді в квартирі знайшли мертвим 30-річного чоловіка з ножовим пораненням. За кілька днів за підозрою у вбивстві затримали 34-річного мешканця Борислава.

Як повідомили в поліції Львівщини, вбивство сталося у Бориславі пізно ввечері 11 липня. 34-річний чоловік був в гостях у свого 30-річного знайомого. Між чоловіками стався конфлікт, під час якого гість завдав удар ножем у плече господарю помешкання, спричинивши смертельні поранення. 34-річний винуватець з місця злочину втік.

34-річний мешканець Борислава вбив свого 30-річного знайомого у його квартирі (фото поліції)

Його затримали 15 липня під час оперативних заходів у Бориславі. До затримання залучали бійців батальйону поліції спеціального призначення.

За рішенням суду підозрюваний перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.