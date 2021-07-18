У лікарні попереджають, що чоловік відрізняється жорстокістю та агресивною поведінкою

У неділю, 18 липня, у Кривому Розі пацієнт психлікарні вбив медбрата після чого втік із закладу. Про це повідомляє місцева поліція.

Поліція отримала інформацію про вбивство сьогодні вранці. Попередньо відомо, що 21-річний пацієнт вбив 54-річного працівника медичного закладу. Пацієнт завдав медбратові кілька ударів стільцем у голову. Врятувати травмованого не вдалося.

Пацієнт після скоєного вбивства втік з території психлікарні. Наразі поліцейські намагаються встановити місце знаходження втікача. Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч.1 ст. 115 КК України, тобто умисне вбивство.

У лікарні попереджають, що чоловік відрізняється жорстокістю та агресивною поведінкою, тому усім, хто має інформацію про місцезнаходження утікача, варто повідомити про це на лінію «102».