Під час слідчих дій постраждалі та свідки впізнали нападника

Перемишлянський районний суд Львівщини визнав винним у спробах зґвалтування двох дівчат у Перемишлянах 28-річного раніше судимого чоловіка. Йому призначили покарання у вигляді трьох років тюрми.

Як вказано у вироку суду, у вересні 2020 року на той час 27-річний мешканець села Волиця Мостиського району двічі нападав на дівчат у Перемишлянах. 30 вересня на зупинці громадського транспорту біля храму св. Миколая Чудотворця чоловік підійшов до дівчини, задер їй сукню, схопив за руки та почав тягнути до себе. Дівчина відбилась від нападника парасолею та забігла у маршрутку, яка саме під’їхала на зупинку. Таким чином їй вдалось втекти.

У суді дівчина розповіла, що у цей час на зупинці також перебували люди, однак вона не уточнила, чи допомагали вони їй відбитись від нападника. Проте, судячи з того, що наступний напад він вчинив приблизно через 15-20 хв., то ніхто з очевидців його не затримав.

Уже через 15 хв. інша дівчина поверталась з роботи додому та проходила біля заводу «Модуль», де уже немає житлових будинків. Вона почула як ззаду на неї хтось біжить. Чоловік накинувся на неї, штовхнув на сходи та почав знімати колготи та білизну, намагаючись зґвалтувати. У дівчини також була парасоля, якою вона відбилась від нападника. Вона почала кричати та вибігла на дорогу, де зустріла свого сусіда. Поки дівчина сховалась на його подвір’ї, чоловік разом з іншими людьми, що вийшли на вулицю, почувши крики, схопив нападника та викликав поліцію. У вироку суду не вказано вік потерпілих.

У судовому засіданні 28-річний нападник частково визнав свою провину. Він підтвердив, що задер сукню дівчини на автобусній зупинці, проте визнав факт лише «безпричинного чіпляння» до дівчини, але вважає, що «оскільки це тривало менше ніж хвилину, то його треба притягнути до відповідальності за дрібне хуліганство».

Нападник розповів, що після того, як дівчина його вдарила, він пішов у парк. Він заявив, що потім побачив іншу дівчину, яку хотів обігнати, але випадково впав на неї. Чоловік начебто не мав наміру її ґвалтувати, а вона почала кликати на допомогу та вдарила його.

У вироку суду вказано, що обвинувачений неодноразово судимий, за місцем проживання характеризується негативно, розлучений, неадекватно поводиться з матір’ю та дідусем, 12 разів притягався до адмінвідповідальності.

Дослідивши матеріали справи, суддя Роман Борняк визнав нападника винним у спробі зґвалтування і хуліганстві та засудив до трьох років тюрми. Термін відбування покарання рахуватимуть з моменту обрання йому запобіжного заходу, тобто з 1 жовтня 2020 року. На вирок суду ще може бути подана апеляція.