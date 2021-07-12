У понеділок, 12 липня, Дарницький районний суд Києва засудив на сім років тюрми 42-річного тренера дитячої футбольної команди, який розбещував 11-річного хлопчика під час виїзду на змагання у Львові.

Як повідомляє київська міська прокуратура, тренер розбещував свого неповнолітнього підопічного ще у 2015 році, коли дитяча футбольна команда, яку він тренував, приїхала до Львова на змагання. Чоловік вночі зайшов до кімнати, де спали члени команди, підійшов до ліжка одного з хлопчиків, оголив свої статеві органи та вчинив щодо 11-річного хлопчика розпусні дії.

Правоохоронці затримали тренера у січні 2016 року. Зібрані під час досудового розслідування докази підтвердив вину тренера і 12 липня вироком Дарницького районного суду Києва його засудили до семи років позбавлення волі. 42-річного киянина взяли під варту в залі суду.