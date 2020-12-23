Потраждалі впізнали свого кривдника

27-річного жителя села Волиця Мостиського району на Львівщині затримали за напади на дівчат та спробу зґвалтування. У вересні цього року у Перемишлянах чоловік переслідував дівчат та вчинив спробу зґвалтування.

Зокрема, за даними Львівської обласної прокуратури, у вересні цього року на автобусній зупинці у центрі Перемишлян чоловік чіплявся до дівчини проти її волі – задер спідницю і тягнув за руки.

Постраждалі дівчата впізнали нападника

У цей же день дещо пізніше, незважаючи на світлий час доби, обвинувачений скоїв напад на іншу дівчину – переслідував її, а коли наздогнав, застосовуючи фізичне насильство, намагався зґвалтувати. Потерпіла змогла вирватися від нападника і втекти.

Чоловіка затримали. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. Чоловіка обвинувачують у спробі зґвалтування та хуліганстві (ч.3 ст.15, ч.1 ст.152 та ч.1 ст.296 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на термін до шести років.

У середу, 23 грудня, у прокуратурі повідомили, що обвинувальний акт щодо нього вже скерували на розгляд суду.