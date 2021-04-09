Двоє хлопців три дні знущалися над бездомними чоловіками та знімали це все на відео

Львівський суд виніс вирок у резонансній справі побиття двома підлітками і кількаденними знущаннями над безпритульними, в результаті чого вони померли. Студент та школяр отримали понад 8 і 12 років позбавлення волі. Це вже не перша їхня судимість.

Двоє молодиків три дні знущалися над двома бездомними чоловіками, які ночували у закинутому будинку колишнього Центру соціальної реабілітації молоді на вул. Богдана Хмельницького у Львові. Це трапилося 10-12 вересня 2020 року. Внаслідок отриманих травм 70-річний безпритульний помер відразу, а 65-річний чоловік – через кілька днів у лікарні.

«18-річний студент професійного училища та 16-річний школяр били чоловіків руками, ногами, металевою трубою та дерев′яними ніжками від меблів, обливали моторним маслом та посипали сухою будівельною сумішшю, записуючи час від часу це на відео», — повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Також слідчі встановили, що агресивні юнаки забрали у своїх жертв документи, ланцюжок, банківські картки, з яких зняли 2 тис. грн. Тому їм інкримінували напад з метою заволодіння чужим майном, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілих, та заволодіння чужими важливими особистими документами (ч.4 ст. 187, ч.2 ст.121, ч.1, 3 ст.357 ККУ). Сторону обвинувачення у суді представляла Галицька окружна прокуратура.

29 березня Шевченківський суд Львова визнав обвинувачених винними та призначив покарання: 18-річному підсудному – 12 років та 2 місяці позбавлення волі, а 17-річному – 8 років та 2 місяці ув’язнення.