Закинута будівля на вул. Богдана Хмельницького у Львові, де підлітки впродовж трьох днів знущалися над двома літніми безпритульними і в результаті забили їх до смерті

У реанімації Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги помер 64-річний безхатько, якого 12 вересня у Львові жорстоко побили двоє юнаків. Таким чином він став уже другою жертвою цього злочину, а двом підліткам, які знущалися над безпритульними, тепер загрожує довічне ув'яєзнення.

64-річний безпритульний помер у реанімації, так і не вийшовши з коми, повідомила ZAXID.NET 21 вересня завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Наталія Матолінець. За її словами, чоловік помер минулої п’ятниці, вночі. Шансів одужати у нього практично не було.

«У чоловіка була важка черепно-мозкова травма, забій головного мозку важкого ступеню із крововиливом у мозок, травма тулуба, множинні забійні вогнища по всьому тілу, перелом руки. Він був у глибокій комі на штучній вентиляції легень», – повідомила Наталія Матолінець.

Нагадаємо, 12 вересня, у закинутій будівлі на вул.Б. Хмельницького знайшли жорстоко побитих двох безпритульних. 70-річний чоловік від отриманих травм помер відразу , а 64-річний чоловік опинився в реанімації.

Слідчі встановили, що до тяжкого злочину причетні 18-річний мешканець Жовківського району і 16-річний львів’янин, їх затримали за кілька годин після злочину.

З'ясувалося, що впродовж трьох днів юнаки знущалися над безпритульними, які жили у закинутій будівлі. Хлопці жорстоко били чоловіків металевими трубами та дерев'яними ніжками від меблів, обливали їх моторним маслом та обсипали сухою будівельною сумішшю. Вони вимагали від бездомних гроші, а свої дії знімали на телефони – саме ці вилучені поліцейськими відеозаписи і стали основним доказом вини.

За подвійне вбивство злочинцям загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.