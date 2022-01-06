Наркотики 25-річний чоловік поширював у так званих мастеркладах

Львівські правоохоронці затримали за розповсюдження наркотиків 25-річного мешканця Миколаєва. Під час обшуків у нього виявили психотропів та наркотичних речовин на 2 млн грн. Відомо, що чоловік винаймав у Львові квартиру, яку перетворив на склад психотропів. Наркотики розповсюджував, роблячи заклади на території міста. При цьому правоохоронці уточнюють, що це були не звичайні закладки з невеликими партіями психоторпів, а так звані мастерклади з великою кількістю наркотиків.

«Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області ДБН НПУ отримали інформацію про те, що 25-річний мешканець Миколаєва займається збутом наркотичних засобів і психотропних речовин на території Львова. З метою прикриття незаконної діяльності він орендував квартиру, яку використовував як склад для фасування заборонених речовин. Збував їх у гуртовими партіями у безконтактний спосіб через великі закладки — так звані "мастерклади"», – повідомила у четвер, 6 січня, прес-служба Нацполіції України.

На орендованій квартирі затриманого провели обшук, під час якого вилучил понад три кг наркотиків та психотропів, серед яких були амфетамін, канабіс, мефедрон, альфа-PVP, а також 450 пігулок екстазі та 68 марок ЛСД. Вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами «чорного» ринку сягає майже 2 млн грн.

Наразі 25-річного закладчика затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, слідчі готують офіційне повідомлення про підозру у збуті наркотичних засобів. Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.