Тернопільський міськрайонний суд оштрафував аптекарку, яка систематично продавала «Барбовал» та «Корвалол» без рецептів. У вироку суду вказано, що правоохоронці задокументували кілька випадків, коли жінка продавала клієнтам по чотири флакони, хоча, згідно з постановами уряду, ці ліки без рецепта можуть продаватися лише по одному флакончику одному покупцю.

У вироку суду вказано, що ліки без рецепта жінка продавала впродовж травня-серпня 2021 року. «Гранично допустима для відпуску кількість психотропної речовини фенобарбітал у складі лікарського засобу на один рецепт не повинна перевищувати 1 грама. Незважаючи на законодавство, 26 серпня 2021 року фармацевтка на прохання клієнтки і за відсутності в останньої рецепту, продала їй 4 упаковки «Барбовал», місткістю по 25 мл, кожна з яких містить психотропну речовину – «фенобарбітал», загальною масою 1,7 грама, яка перевищує гранично допустиму кількість для відпуску», – повідомляється у вироку Тернопільського міськрайонного суду.

У суді аптекарка свою вину визнала і погодилася на покарання. Суддя Тарас Багрій за вчинення кримінального порушення за ст. 320 ККУ (порушення правил обігу наркотичних засобів) присудив фармацевтці покарання у вигляді штрафу. Жінка повинна сплатити 1,9 тис. грн штрафу та оплатити 2,7 тис. грн за проведення експертиз.