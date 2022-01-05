Тернопільську аптекарку оштрафували за продаж ліків без рецептів
Жінка продавала по кілька флакончиків популярних заспокійливих препаратів «Барбовал» та «Корвалол»
Тернопільський міськрайонний суд оштрафував аптекарку, яка систематично продавала «Барбовал» та «Корвалол» без рецептів. У вироку суду вказано, що правоохоронці задокументували кілька випадків, коли жінка продавала клієнтам по чотири флакони, хоча, згідно з постановами уряду, ці ліки без рецепта можуть продаватися лише по одному флакончику одному покупцю.
У вироку суду вказано, що ліки без рецепта жінка продавала впродовж травня-серпня 2021 року. «Гранично допустима для відпуску кількість психотропної речовини фенобарбітал у складі лікарського засобу на один рецепт не повинна перевищувати 1 грама. Незважаючи на законодавство, 26 серпня 2021 року фармацевтка на прохання клієнтки і за відсутності в останньої рецепту, продала їй 4 упаковки «Барбовал», місткістю по 25 мл, кожна з яких містить психотропну речовину – «фенобарбітал», загальною масою 1,7 грама, яка перевищує гранично допустиму кількість для відпуску», – повідомляється у вироку Тернопільського міськрайонного суду.
У суді аптекарка свою вину визнала і погодилася на покарання. Суддя Тарас Багрій за вчинення кримінального порушення за ст. 320 ККУ (порушення правил обігу наркотичних засобів) присудив фармацевтці покарання у вигляді штрафу. Жінка повинна сплатити 1,9 тис. грн штрафу та оплатити 2,7 тис. грн за проведення експертиз.