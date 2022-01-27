Поліція вилучила у вказаних закладках пакетики з амфетаміном

19-річного студента Острозької академії Радомира П. засудили до трьох років позбавлення волі умовно за розповсюдження психотропних речовин. Юнак за один день встиг зробити у Рівному 13 закладок амфетаміну, який одержав поштою і самостійно розфасував. Кожну закладку фотографував, позначав геолокацію і зберігав для надсилання через Telegram потенційним покупцям. Студента поліція затримала наступного дня біля його будинку, він одразу у всьому зізнався й показав зроблені закладки.

Про затримання у Рівному 19-річного студента-закладчика амфетаміну поліція Рівненської області повідомила у липні 2021 року одразу після його затримання. Поліцейські встановили, що юнак отримав психотропні речовини поштою, самостійно розфасував їх і зробив закладки у різних мікрорайонах міста. Так, протягом одного дня, 4 липня 2021 року, він встиг зробити 13 закладок. А наступного дня поліцейські затримали хлопця біля будинку у Рівному, де він мешкає. При собі він мав пакетики амфетаміну й одразу погодився показати усі місця, де залишав пакетики з порошком.

Слідчим і на суді юнак розповів, що сам він наркотичні та психотропні речовини не вживає. Пояснив, що з цікавості долучився до телеграм-каналу Shaman-Shop, в якому вів переписку з учасниками каналу про розповсюдження таких речовин. Адміністратор телеграм-каналу запропонував спробувати робити закладки психотропних речовин, й він погодився. Отримавши інформацію про місцезнаходження товару, в обумовленому місці забрав пакунок з порошком, наклейками, поліетиленовими пакетами та магнітами.

4 липня Радомир П. зробив у Рівному 13 закладок амфетаміну у різних мікрорайонах міста. Пакетики з рожевим порошком, обгорнуті чорною липкою стрічкою, залишав під дверима теплопункту, ховав у пачки з-під цигарок і клав під камінь, під паркан, кріпив магнітами до водостічних труб, на гаражах тощо. Кожну закладку фотографував, позначав геолокацію і зберігав у телефоні для надсилання покупцям.

Під час розслідування кримінальної справи у Радомира П. вилучили електронні ваги, кілька десятків наклейок з написом Shaman-Shop та логотипом, порожні пакетики з написами «АК-47», Indica, Aito&Blueberry, Lemon Gray. З телефона зняли скрін-шоти переписки покупців психотропних речовин з адміністраторами, місцями розміщення та координатами закладок. Радомир пояснив, що не усвідомлював тяжкості наслідків своїх дій.

Суддя Рівненського міського суду Дмитро Яковлєв, врахувавши щире каяття, сприяння у розкритті злочину та позитивні характеристики, засудив Радомира П. до п’яти років позбавлення волі з іспитовим терміном на три роки. Вилучений амфетамін підлягає знищенню.