У підозрюваного вилучили пять різних наркотичних речовин загальною вагою майже кілограм

Тернопільські поліцейські затримали 24-річного закладчика зі Львова, який мав при собі майже кілограм наркотичних речовин. У юнака вилучили півкілограма амфетаміну, 150 штук МДМА, канабіс, гашиш та пакетики з альфа-PVP, загальною вартістю у понад 500 тис. грн. Під час перевірки закладчик погрожував поліції ножем та заявляв, що розправиться із правоохоронцями.

Затримали львів'янина ще в середу, 27 жовтня, хоча тернопільська поліція про цей інцидент повідомила лише 28 жовтня. «24-річного чоловіка, який поводився підозріло, під час відпрацювання Тернополя побачили правоохоронці на вул. Текстильній. Під час спілкування невідомий почав погрожувати поліцейським ножем та фізичною розправою. Молодика затримали і викликали на місце події представників УБН й слідчо-оперативну групу. Зловмисник повідомив, що має при собі наркотичні речовини», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Правоохоронці обшукали підозрюваного та його авто. Під час обшуків знайшли більше тисяч закладок з наркотиками.

Поліцейські з'ясували, що затриманий уже кілька місяців працює закладчиком в «інтернет-магазині з продажу наркотиків». «Він облаштовував наркотичні схованки в Тернопільській та Львівській областях. Їздив між регіонами на орендованому авто Opel Astra. Розповсюдження наркотиків було основним джерелом доходів затриманого. За одну закладку отримував від 60-100 грн, а за добу встигав сховати від 100 до 150 закладок», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

«В авто було виявлено пів кілограма амфетаміну, 150 штук екстезі, канабіс, гашиш та солі. Чоловік уже кілька місяців працює складменом та закладчиком в інтернет-магазині з продажу наркотиків. Він облаштовував наркотичні сховки в Тернопільській та Львівській областях. Їздив між регіонами на орендованому авто Opel Astra», – повідомили в поліції Тернопільщини.