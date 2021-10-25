11 червня вони отримали посилку з 150 згортками психотропної речовини PVP та пішли у Скнилівський парк робити «закладки»

Залізничний районний суд Львова визнав двох львів’ян винними у розповсюдженні наркотиків на території міста та призначив покарання – одному п'ять років тюрми, а іншій чотири роки тюрми.

Як вказано у вироку суду за 11 жовтня, у червні 38-річний львів’янин у месенджері Telegram познайомився із невстановленою судом людиною, яка використовує обліковий запис «Rabota» та запропонувала йому розповсюджувати наркотики. Чоловік мав робити «закладки» та залучив до цього свою знайому – 23-річну львів’янку.

11 червня у поштоматі на вул. Героїв УПА, 73 вони отримали посилку з 150 згортками психотропної речовини PVP та пішли у Скнилівський парк робити «закладки». Вони встигли зробити близько 20 «закладок» перед тим як їх затримала поліція.

У суді 38-річний чоловік визнав свою провину та заявив, що розповсюдженням наркотиків із 23-річною знайомою займається з кінця квітня 2021 року. Дівчина також визнала свою провину та додала, що погодилась на цю роботу через пропозицію свого спільника. Гроші хотіла витратити на виховання своєї доньки.

Дослідивши матеріали справи, суддя Андрій Ліуш визнав 38-річного чоловіка винним у зберіганні та розповсюдженні наркотиків, засудивши до п’яти років тюрми, його 23-річна спільниця отримала чотири роки тюрми. Вирок ще може бути оскарженим.