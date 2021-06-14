У двох львів'ян вилучили 118 пакетиків із білим порошком

У львівському парку поліція затримала чоловіка та жінку, які розповсюджували наркотики. У 38-річного чоловіка та 23-річної жінки вилучили 118 поліетиленових пакетиків із порошком білого кольору.

«Зловмисників, причетних до розповсюдження наркотичних речовин шляхом закладок, 11 червня близько 23:00 викрили оперативники Управління карного розшуку поліції Львівщини під час відпрацювання території в одному з львівських парків. Правоохоронці вилучили у 38-річного чоловіка та 23-річної жінки, мешканців Львова, 118 поліетиленових пакетів із порошкоподібною речовиною білого кольору», – повідомили у понеділок, 14 червня, у поліції Львівщини.

Пізніше на території парку поліцейські виявили ще 15 пакетиків та згортків з цією ж речовиною, які розповсюджувачі вже встигли заховати. Усе вилучене скерували на експертизу. У поліції не повідомляють, у якому саме парку виявили закладчиків наркотиків. Наразі триває досудове розслідування.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За скоєне 38-річному чоловіку та його 23-річній спільниці загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.