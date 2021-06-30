Товар збували в Україні, Росії, Молдові, Білорусі та країнах ЄС

На Львівщині викрили злочинне угрупування, яке організувало лабораторію з виробництва метадону та особливо небезпечного наркотика карфентанілу. Під час обшуків вилучили найбільшу в Україні партію карфентанілу — 20 кг. Її вартість за цінами «чорного ринку» становить близько 110 млн грн.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України, лабораторію організував 36-річний мешканець Львівщини. Його співучасниками були два його товариші, а загалом у цю незаконну діяльність з виготовлення та продажу наркотиків залучили понад 30 людей, всі переважно місцеві мешканці. Товар збували не тільки в Україні, а й в Росії, Молдові, Білорусі та країнах ЄС.

Кожен учасник мав свою сферу відповідальності. Одні постачали сировину до лабораторії, інші займалися виробництвом, приймали замовлення, фасували, адміністрували інтернет-магазин. У поліції зазначають, що місячний дохід лабораторії становив близько 5 млн грн. Її облаштували на території приватної садиби у Львівській області. Прекурсори доставляли з-за кордону.

«Щоби приховати злочинну діяльність, перевізники – місцеві мешканці та іноземці, розфасовували «товар» у різні побутові предмети та розміщували його у «схованках» автомобілів, які постійно змінювали. Після успішно проведеної операції транспортні засоби продавали. Основна частина коштів, отриманих від збуту наркотиків, витрачалася на придбання компонентів, нарощування потужностей нарколабораторії, підбір осіб для контрабандного переміщення наркотиків та їх оплату. Решту – легалізували шляхом інвестування у легальний бізнес, зокрема у розвиток фермерського господарства та туристичної бази лідера угруповання», — вказано у повідомленні Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Поліцейські вистежували діяльність лабораторії близько півроку, встановили всіх учасників — від дилерів до організатора, канали постачання та збуту. Спецоперацію затримання провели 29 червня. Після контрольної закупки кілограма карфентанілу затримали організатора і 15 найактивніших учасників угруповання, серед них — чотири іноземці. У спецоперації задіяли понад 350 поліцейських особливого призначення, КОРД та ТОР.

Провели 46 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили понад 60 кг різних наркотичних засобів: 20 кг карфентанілу (з одного кілограма чистої речовини можна отримати близько 100 кг готового до вживання наркотику).

Учасників злочинного угрупування затримали, на їхнє майно мають накласти арешт. Це 16 будинків, 15 автомобілів, 13 квартир, 2 гаражі, фермерське господарство та базу відпочинку, які фігуранти придбали за гроші, здобуті злочинним шляхом.