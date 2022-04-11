27-річну жінку та 31-річного чоловіка затримали у Рівному на вулиці Макарова

У Рівному патрульні поліцейські затримали чоловіка і жінку, які розкладали закладки. На зловмисників навели працівники медзакладу, які побачили, як закладчики щось закопують у землю та фотографують. У сумці 27-річної жінки патрульні знайшли 14 закладок з амфетаміном і солями, вдома у її напарника – ще 58 готових згортків.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, виклик до патрульних надійшов пообіді в понеділок, 11 квітня. Працівники одного з медзакладів на вулиці Макарова у Рівному повідомили, що двоє підозрілих осіб щось ховали у полі та фотографували.

Поліцейські прибули на вказане місце та виявили за орієнтуванням чоловіка і жінку, які помітно нервували та намагались уникнути спілкування з працівниками поліції, але їх затримали.

«Патрульні виявили в сумці 27-річної жінки поліетиленові пакети в кількості 14 штук, обмотані кольоровою плівкою з клейовим покриттям. Зі слів рівнянки, там знаходилась наркотична речовина (амфетамін та солі). В її телефоні патрульні виявили переписку з невідомою особою, а в галереї — фото з координатами, де знаходяться закладки. Жінка зізналась, що в полі заховані ще 8 пакунків, які патрульні згодом відшукали», – йдеться у повідомленні.

Згодом на місце викликали слідчих. У 31-річного чоловіка вони знайшли подібні речовини (58 готових згортків) та пристрої для їх вживання. Виявлені речовини вилучені для проведення експертизи.