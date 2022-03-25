На блокпості в 43-річного водія Toyota FJ Cruiser поліція знайшла пляшку з марихуаною. Наркотики знайшли у автомобілі під час поверхневої перевірки. Також поліцейські помітили у водія ознаки наркотичного сп'яніння, але проходити медогляд він відмовився.

Про інцидент, який стався на одному з блокпостів Тернопільської області, 25 березня повідомила прес-служба поліції Тернопільщини. Під час поверхневої перевірки автомобіля Toyota FJ Cruiser поліцейські виявили літрову пляшку з зеленою речовиною, схожою на марихуану.

«При спілкуванні з переселенцем правоохоронці запідозрили, що він перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Проте проходити медогляд чоловік відмовився. Невідому речовину направили на експертизу, а автівку вилучили. Наразі вирішується питання про передачу іномарки Збройним Силам України», – йдеться у повідомленні.

Особу порушника встановили, ним виявився 43-річний уродженець Луганської області. Відносно цього інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 309 ККУ (незаконне перевезення наркотиків). Санкція частини першої цієї статті передбачає як мінімум 1,7 тис. грн штрафу, максимально ж – до трьох років ув'язнення.