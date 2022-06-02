Райсуд на Рівненщині призначив шість років тюрми 22-річному юнаку за продаж канабісу. Всього слідство задокументувало два епізоди, коли підозрюваний продавав наркотик у селищі Рокитне. У суді юнак своєї провини не визнав, втім, суд дійшов висновку, що його винуватість підтверджується.

Про вирок Рокитнівського райсуду стало відомо у четвер, 2 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Слідству вдалось довести, що двічі в 2021 році юнак продавав канабіс в селищі Рокитне Сарненського району.

«Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів та у суді прокурором доведено, що торік двічі, у травні та липні, обвинувачений незаконно збув особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс на території селища Рокитне Сарненського району. Під час судового розгляду чоловік своєї вини не визнав», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що на момент вчинення цих злочинів юнак перебував на іспитовому терміні. Суд, взявши це до уваги, призначив йому шість років та дві місяці ув'язнення з конфіскацією майна. Зазначимо, що згідно з ч.2 ст. 307 ККУ (незаконний збут наркотиків) це мінімальне покарання, оскільки санкція статті передбачає від шести до десяти років тюрми.

Вирок законної сили ще не набрав. Сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.