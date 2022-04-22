Вилучені речовини відправили на експертизу, за її підсумками фігурантам справи вручать підозри

У Рівному поліція викрила підпільну нарколабораторію, де виготовляли метамфетамін. До її діяльності причетні двоє мешканців міста, їм по 39 і 43 роки. Відомо, що наразі у суді щодо цих них розглядають інші провадження за аналогічні злочини.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, у четвер, 21 квітня, на вулиці Соборній у Рівному працівники управління боротьби з наркозлочинністю в ході реалізації оперативної інформації затримали двох чоловіків. Під час поверхневого огляду в них знайшли 20 упаковок прекурсорів [речовини, з яких виготовляють наркотики] з вмістом псевдоефедрину.

«Під час невідкладного обшуку за місцем проживання обох чоловіків слідчі Рівненського районного управління виявили та вилучили поліетиленовий пакетик із метамфетаміном, 100 грамів соляної кислоти та лабораторне обладнання для виготовлення психотропної речовини метамфетамін», – йдеться у повідомленні.

Усі вилучені предмети відправили на експертизу. За результатами досліджень вирішуватиметься питання про вручення зловмисникам підозр.