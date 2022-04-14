Рівненський суд призначив сім років тюрми учаснику наркобанди, який перевозив через кордон таблетки з прекурсорами. В Україні з таблеток Cirrus виготовляли психотроп метамфетамін. У вчиненому затриманий зізнався, свою провину він визнав.

Про вирок Рівненського міського суду стало відомо у четвер, 14 квітня, після повідомлення прес-служби прокуратури області. Слідчі встановили, що у травні 2019 року підозрюваний намагався перевезти через митний кордон України з приховуванням від митного контролю партію пігулок Cirrus, які у своєму складі містять прекурсор [речовина, з якої виготовляють наркотики або психотропи], а також метамфетамін для власного вживання.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури рівнянина засуджено за контрабанду психотропних речовин та прекурсорів, а також їх незаконне придбання та перевезення. Вироком Рівненського міського суду чоловіка засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В судовому засіданні засуджений повністю визнав свою вину, підтвердив обставини злочину, розкаявся у вчиненому та сприяв розкриттю іншого злочину», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у травні 2019 СБУ затримала п'ятьох учасників групи, що займалась постачанням в Україну прекурсорів та психотропних речовин. У її складі були мешканці Волині та Рівненщини. Зокрема, троє волинян купували у польських аптеках препарат Cirrus і незаконно перевозили в Україну, де на основі медикаментів виготовляли метамфетамін.