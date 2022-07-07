Частину конопель поліцейські відправили на експертизу, решту – знищили

У Рівному в районі Басового Кута поліція знайшла поле з коноплями на площі майже два гектари. Всього там було понад 1600 нарковмісних рослин. Частину з них відправили на експертизу, решту знищили. Наразі невідомо, хто саме посіяв там коноплі, це з'ясовує слідство.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, поле з коноплею дільничий офіцер поліції знайшов у четвер, 7 липня,в районі вулиці Присадибної у Рівному. Судячи з відео, яке опублікуваи правоохооронці, коноплю сіяли на окремих ділянках задля маскування.

«Слідчо-оперативна група Рівненського РУП під час документування злочину виявила 1650 рослин конопель. Вилучені зразки скеровуватимуть для проведення експертизи, а решту – знищили», – йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, хто саме засіяв це поле. Слідчі з'ясовуватимуть це в рамках кримінального провадження за ч.2 ст. 310 ККУ (посів конопель у кількості понад 50 рослин). Якщо винуватця знайдуть, йому загрожує від трьох до семи років тюрми.