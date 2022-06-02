Правоохоронці вилучили знайдений безпілотник, а також наркотичні речовини

У місті Вараш на Рівненщині поліцейський поза службою випадково викрив 28-річного чоловіка, який запускав дрон з наркотиками. На безпілотнику правоохоронці виявили згорток з метадоном та марихуаною. Чоловік запевнив, що приймає ці препарати сам, оскільки перебуває на замісній терапії, а дрон запускав лише заради експерименту. Щодо цього інциденту розпочали кримінальне провадження.

Зловмисника викрив працівник сектору реагування Вараського райвідділення поліції у середу, 1 червня, близько 16:15. У цей час правоохоронець був поза службою. Повертаючись додому, він побачив чоловіка, який запускав квадрокоптер.

«Під час поверхневої перевірки у 28-річного місцевого жителя поліцейські виявили згорток із кристалічною речовиною, а на літальному приладі — примотаний липкою стрічкою згорток із метадоном та марихуаною. Зловмисник пояснив поліцейським, що перебуває на замісній терапії, тому й приймає вказані таблетки, а запускав дрон, бо хотів проекспериментувати», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 309 ККУ (незаконне зберігання наркотиків без мети збуту). Мінімальне покарання за цією статтею передбачає до 1,7 тис. грн штрафу. Дрон та наркотики вилучили, речовини відправлять на експертизу, за результатами якої фігуранту справи повідомлятимуть про підозру.

Відомо, що 28-річний чоловік уже потрапляв в поле зору поліцейських за вчинення наркозлочину. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини, чоловіка судили за статтею 309 про зберігання наркотиків без мети збуту. Суд призначив йому штраф, який він оплатив, тож судимість вважається погашеною.