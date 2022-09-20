Чоловік вирощував коноплі на присадибній ділянці, а також зберігав їх у висушеному вигляді

У селі Біла Криниця біля Рівного поліція випадково виявила у домашнього кривдника наркотики. Поліцейські приїхали на виклик його дружини, яка заявила, що чоловік її побив. Під час огляду правоохоронці виявили біля будинку насадження конопель, а також велику кількість висушеної рослини. Всі екзепмляри вилучили на експертизу, за підсумками якої чоловікові вручать підозру.

Про випадок стало відомо у вівторок, 20 вересня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. Зазначається, що до правоохоронців звернулась 34-річна мешканка села Біла Криниця і повідомила, що чоловік наніс їй тілесні ушкодження.

Правоохоронців на вулиці зустрів 44-річний порушник, який ледь тримався на ногах. Під час з’ясування усіх обставин події дружина вже претензій не мала, та відносно чоловіка все ж винесли постанову за ст. 178 КУпАП (перебування у стані алкогольного сп’яніння). За це йому загрожує штраф від 17 до 85 грн.

«Крім того, у будинку поліцейські виявили рослини конопель: у кімнаті, на кухні, на горищі та на присадибній ділянці. Нарковмісні рослини були всюди: вирощувалися на земельній ділянці, висушені, щойно зрізані та подрібнені. Відтак, за фактом зберігання та вирощування нарковмісних рослин слідчі розпочали досудові розслідування», – йдеться у повідомленні.

Зразки відправили на експертизу, за результатами якої зловмиснику буде повідомлено про підозру.