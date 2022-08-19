Чоловік заховав у ліву шкарпетку три невеликі пакунки з 20 грамами канабісу

Луцький суд призначив 30 тис. грн штрафу мешканцю Волині, який намагався провезти через українсько-польський кордон 20 грам канабісу. Пакетики з наркотиками 48-річний чоловік заховав у ліву шкарпетку, але їх знайшов службовий пес прикордонників. Відомо, що чоловік уклав угоду про винуватість з прокуратурою, у якій визнав себе винним.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, інцидент стався 26 грудня 2021 року. Уродженець села Радошинка Камінь-Каширського району, сівши на рейсовий автобус з Ковеля до Вроцлава, заховав у ліву шкарпетку три маленькі згортки з канабісом, який він придбав раніше.

Держприкордонслужба повідомляла, що у пункті пропуску «Ягодин» канабіс знайшов службовий пес прикордонників.

Дії порушника кваліфікували за ч.2 ст. 15 ст. 305 ККУ (замах на контрабанду наркотиків) та ч.1 ст. 309 ККУ (перевезення наркотичного засобу без мети збуту).

Чоловік уклав угоду про винуватість з прокурором, у якій погодився на призначене покарання. Суддя Оксана Камінська цю угоду затвердила. Тож чоловіка визнали винним за вказаними статтями та призначили йому 30 тис. грн штрафу. Наркотики постановили знищити. Також підсудний повинен заплатити 858 грн за експертизи.

Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.