Лікар-ветеринар з Волині отримав сім років тюрми за продаж психотропів. Слідству відомо про три епізоди, коли 31-річний чоловік продавав амфетамін та PVP. Окрім цього, під час обшуків у нього вдома знайшли посіви конопель. У суді чоловік не визнав своєї провини, втім, суд вирішив, що доказів його винуватості достатньо.

Про вирок Рожищенського райсуду стало відомо у п'ятницю, 3 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. У суді слідство довело, що в 2020 році 31-річний мешканець селища Турійськ, який працює лікарем-ветеринаром у державному контролюючому органі, продавав психотропи.

Слідчі задокументували три такі епізоди протягом травня і червня 2020 року. Відомо, що чоловік продавав амфетамін та PVP. Крім того, під час обшуку в нього вдома виявили незаконні посіви конопель.

«Попри те, що своєї винуватості у вчиненні злочинів волинянин не визнав, її було доведено зібраними у ході досудового розслідування доказами. Згідно з вироком Рожищенського районного суду, наступних сім років чоловік відбуватиме покарання за гратами», – повідомляє прокуратура. Його визнали винним у порушенні одразу двох статей ККУ: незаконний посів конопель та незаконне зберігання наркотиків.

Окрім того, у нього конфіскують все належне йому на праві власності майно.