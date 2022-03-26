Знайдені боєприпаси поліцейські направили на експертизи

У 38-річного мешканця Луцька поліція знайшла чотири сигнальні ракети та гранату Ф-1. Також встановили, що він займався продажем наркотиків. Наразі зловмисника затримали, йому загрожує до дев'яти років тюрми.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, боєприпаси та наркотики співробітники управління боротьби з наркозлочинністю знайшли у п'ятницю, 25 березня, під час перевірки оперативної інформації. У помешканні 38-річного лучанина вони виявили гранату Ф-1 та чотири сигнальні ракети. Знайдені боєприпаси відправили для проведення експертиз.

«Окрім цього, у правопорушника поліцейські вилучили психотропну речовину амфетамін, наркотичний засіб канабіс, пристрій для вживання наркотиків, електронні ваги, зіп-пакети та мобільний телефон. Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю встановили, що лучанин збував заборонені речовини методом «з рук в руки» на території міста», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 309 ККУ (незаконне зберігання наркотиків) та ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження за зброєю). Санкція статті за зберіганні наркотиків передбачає ув'язнення від двох до дев'яти років, також санкція статті про незаконне зберігання зброї передбачає від трьох до семи років тюрми.