У Луцьку жінка викликала поліцію через знайдені в 28-річного сина пакетики з порошком. Натомість син заявниці пояснив патрульним, що вказані пакетики він знайшов на вулиці біля будинку, і вирішив їх забрати з собою. Деталі цієї справи з'ясовує поліція.

Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині, виклик надійшов зранку в п'ятницю, 25 березня. Жінка розповіла, що напередодні ввечері вона знайшла в свого 28-річного сина пакетики з невідомою речовиною та викинула їх.

«Поліцейські оглянули місце, куди жінка викинула пакетики, та виявили, що в них містилися порошкоподібна речовина білого та рожевого кольорів», – повідомляють патрульні.

Натомість син заявниці зазначив, що він знайшов їх вулиці, зокрема, біля будинку на проспекті Відродження, і вирішив забрати з собою. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Наразі поліцейські з'ясовують деталі події.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині повідомили, що слідчі кваліфікують справу за ст. 309 ККУ (незаконне зберігання наркотиків). Санкція частини першої цієї статті передбачає як мінімум штраф до 1,7 тис. грн.