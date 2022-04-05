Суд призначив дев'ять років тюрми 31-річному мешканцю Житомирщини, який продавав психотропи у Луцьку. Чоловіка викрили у листопаді 2020 року, тоді під час обшуків у його помешканні знайшли психотроп PVP та амфетамін.

Про вирок Луцького міськрайонного суду стало відомо у вівторок, 5 квітня, після повідомлення прес-служби обласної прокуратури. Закладчика затримали у листопаді 2020 року, у його помешканні знайшли PVP у великих розмірах. Окрім цього, для власного вживання чоловік також зберігав амфетамін.

Збутом МДМА та PVP він займався протягом 2020 року. Психотропи продавав переважно у Луцьку, закопуючи їх у вигляді закладок. Суд дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 31-річного жителя Житомирської області винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й без такої мети, а також у збуті психотропних речовин, у тому числі в особливо великих розмірах», – йдеться у повідомленні. Йому призначили 9 років ув'язнення.