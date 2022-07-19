Всього у салат поклали 35 невеликих пакунків з частинами нарковмісних таблеток

Працівники колонії на Хмельниччині виявили наркотики у посилці з салатом олів'є. Всього там знайшли 35 невеликих згортків. Пакунок надсилали одному з в'язнів виправного закладу. Щодо цього інциденту повідомили правоохоронців.

Як повідомили на сторінці Райківецької виправної колонії, наркотики у посилці виявили близько 14:30 у п'ятницю, 15 липня. Пакунок надійшов з відділення «Нової пошти» у Славуті до одного з в'язнів виправного закладу.

«В ході ретельного огляду даної посилки в середині пластикового відра із салатом олів'є було виявлено 35 поліетиленових згортків із частинками таблеток білого кольору, ззовні схожих на наркотичну речовину», — йдеться у повідомленні.

Щодо цього інциденту зібрали матеріали та передали до Хмельницького районного управління поліції.

Зазначимо, що випадки, коли засудженим передають наркотики у посилках, стаються доволі часто. У квітні працівники Рівненського СІЗО виявили наркотичні таблетки у еклерах, які передали 22-річній засудженій.