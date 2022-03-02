У Хмельницькій області в Райковецькій виправній колонії розпочали пошиття одягу для військових та територіальної оборони. Спільно із в'язнями пошиттям займаються місцеві підприємці.

«Ми хочемо допомогти. Але складні речі ми шити не можемо. Але певні операції можна. Вже один підприємець зголосився, наші в'язні разом з ним виконують замовлення. Ми можемо шити рукавиці, різні прості, але необхідні речі», — розповів ZAXID.NET заступник начальника Райківецької виправної колонії Олексій Гоманюк.

В установі на пошитті одягу для ВСУ та тероборони задіяно десять чоловік. «Враховувати потрібно, що шиттям займаються чоловіки. Тому речі, які ми можемо пошити не можуть бути ідеальними. Але це також допомога», — уточнив Олексій Гоманюк, закликавши всіх охочих звертатися за допомогою за телефоном 0673160345.

У штабі територіальної оборони Хмельницької області, що знаходиться на вулиці Шухевича 69/1 (територія колишнього вищого професійного училища №7) у Хмельницькому і далі приймають допомогу для військ територіальної оборони. Як повідомили ZAXID.NET у штабі, від початку збору потреби дещо змінилися. Але, в цілому, потрібно все. Це спеціальні ножі, бронижилети, сірники, бутлі для води, каністри, батарейки, ліхтарики, зарядні пристрої, свічки. Також можна приносити різні продукти харчування, господарські товари та медикаменти. Їжу варто приносити таку, яка швидко не псується - різні консерви, пресерви, паштети, сухі супи, цигарки.Пропонувати свою допомогу можна за телефоном 0672647268.

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