З 1 по 5 березня у Хмельницькому проводитимуться військові навчання на полігоні, що у мікрорайоні Ракове. Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій уточнив, що у цьому мікрорайоні мешканці міста можуть чути звуки пострілів.

«Можливу ви будете чути звуки пострілів, адже проводитимуться навчальні стрільби підрозділами прикордонної служби. Прошу цього не боятися», – відзначив Сергій Гамалій. Навчання триватимуть щодня з 8:00 до 17:00.

У Хмельницькій міській раді також анонсували проведення антистресових навчань для дітей. «Ми, дорослі, маємо досвід подолання стресових ситуацій, але діти зараз потребують підтримки і допомоги, можливості говорити про те, що викликає тривогу і страх. Ми запроваджуємо новий проєкт. Наші хмельницькі дитячі та підліткові психологи пропонують сьогодні о 17.00 зустрітись в zoom дітям та підліткам. Усі зустрічі та консультації безкоштовні», – розповіли у міськраді.

Заняття для дітей 5-7 років відбуватиметься за таким посиланням (meeting ID – 772 4463 6736, passcode – Xy9Xdk)

Заняття для дітей 8-10 років відбуватиметься за таким посиланням (meeting ID – 743 5927 0498, passcode – QwHL53)

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