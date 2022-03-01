В Хмельницькій області не продаватимуть алкогольні напої увесь період, поки буде діяти воєнний стан. Відповідне розпорядження підписав начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

«Заборонено торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виготовленими на спиртовій основі. Прошу не плутати зі слабоалкогольними напоями, які містять етиловий спирт від 0,5 до 8,5 %, такі продавати можна», – сказав начальник ОВА. Нововедення почало діяти сьогодні, 1 березня.

З 1 березня у Хмельницькій області ввели одразу декілька нововведень. В усіх готелях, хостелах та тимчасових місцях перебування переселенців заборонили поселяти чоловіків призовного віку більше, ніж на 48 годин. Чоловіки від 18 до 60 років зможуть зупинитись у області лише на дві доби. Також з 1 березня у Хмельницькій області діти до 16 років не можуть виходити на вулицю без батьків. Без супроводу дорослих вони мають право знаходитися лише в радіусі 100 метрів від свого місця проживання.

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