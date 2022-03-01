Чоловіки від 18 до 60 років зможуть зупинитись у області лише на дві доби

З 1 березня у Хмельницькій області в усіх готелях, хостелах та тимчасових місцях перебування переселенців заборонять поселяти чоловіків призовного віку більше, ніж на 48 годин. Чоловіки від 18 до 60 років зможуть зупинитись у області лише на дві доби.

Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій розповів про певні обмеження, які впровадили на Хмельниччині з 1 березня через наступ російських військ. «Чоловіки-переселенці, які можуть захищати свій край, вони мають тут зареєструватися і стати на облік в військкоматі, або повернутися за місцем свого проживання. Також переселенці, які прибувають в нашу область після 21:00, коли діє комендантська година, можуть рухатись до місця призначення. Аби уникнути непорозумінь з патрульними, рекомендуємо мати при собі проїзний квиток або документ, що посвідчує особу», – відзначив Гамалій.

Інше нововведення обласної військової адміністрації стосується дітей. Відтак, у Хмельницькій області діти до 16 років не можуть виходити на вулицю без батьків. Без супроводу дорослих вони мають право знаходитися лише в радіусі 100 метрів від свого місця проживання.

Від 24 лютого на Хмельниччину приїхали 61 тисяч переселенців, частина з яких поїхали у західному напрямку.

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