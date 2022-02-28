Військові та волонтери постійно оновлюють список потреб

У Хмельницькому працюють декілька гуманітарних пунктів, де збирають допомогу для військових та біженців, які приїхали до міста. Для тих, хто хоче допомогти біженцям та нашим захисникам, ZAXID.NET розповідає про основні точки прийому допомоги.

У приміщенні кінотеатру імені Тараса Шевченка за адресою вулиці Проскурівська, 40 у Хмельницькому розташувався штаб допомоги вимушеним переселенцям. У штабі закликають хмельничан приносити сюди те, що може знадобитися людям, які залишилися без домівки. Тут постійно потрібно печиво, чай, кава, консерви, картопля, одноразовий посуд, засоби гігієни, білизна, рушники, одяг, медикаменти та інше. Пропонувати свою допомогу можна за телефоном 067-133-15-50.

У Хмельницькому національному університеті організували пункт прийому допомоги вимушеним переселенцям. Речі та продукти приймають у третьому навчальному корпусі у аудиторії 3-116. Всіх небайдужих закликають допомогати коштами, продуктами харчування або речами. Найнеобіхнішими є термозберігаючі ковдри, спальні мішки, каримат, матраци, одяг та дощовики, миючі засоби для тіла, зубні пасти та щітки, підгузки та прокладки, паперові рушники, антисептик, спирт, маски багаторазові та одноразові, гребінці, жіноча, чоловіча та дитяча спідня білизна, рушники з мікрофібри, багаторазові набори посуду, батарейки, свічки, ліхтарики. Також в пункті зазначають, що переселенцям постійно потрібна вода, їжа швидкого приготування, енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, консерви, вермішель, крупи швидкого приготування. Пропонувати свою допомогу можна за телефоном 067 122 68 60.

У штабі територіальної оборони Хмельницької області, що знаходиться на вулиці Шухевича 69/1 (територія колишнього вищого професійного училища №7) у Хмельницькому і далі приймають допомогу для військ територіальної оборони. Як повідомили ZAXID.NET у штабі, від початку збору потреби дещо змінилися. Але, в цілому, потрібно все. Це спеціальні ножі, бронижилети, сірники, бутлі для води, каністри, батарейки, ліхтарики, зарядні пристрої, свічки. Також можна приносити різні продукти харчування, господарські товари та медикаменти. Їжу варто приносити таку, яка швидко не псується - різні консерви, пресерви, паштети, сухі супи, цигарки.Пропонувати свою допомогу можна за телефоном 0672647268.

Українським військовослужбовцям, добровольцям та медикам допомогу збирає об’єднання волонтерів «Захист», що на вулиці Кам'янецька, 76 (старий пологовий будинок 2 поверх, вхід з внутрішнього двору). У об’єднанні зазначають, що приносити потрібно найнеобхідніші речі. Нагальна потреба є у воді, спальниках, термобілизні, теплих куртках, раціях, тактичних рукавицях, батарейках. Крім того, традиційно потрібні продукти, медикаменти та засоби гігієни. Пропонувати свою допомогу можна за телефоном 0966208673.