У чоловіка вилучили понад 600 закладок з психотропом PVP

Суд на Рівненщині призначив дев'ять з половиною років закладчику, якого виявили у готелі в Вараші влітку цього року. При собі 25-річний чоловік мав понад 600 закладок з психотропом PVP, які згодом планував продавати у Вараші. Відомо, що в ході розслідування наркоторговець визнав свою провину. Суд не лише призначив йому тюремний термін, а й постановив конфіскувати все майно.

Зазначимо, що 25-річного мешканця Острога затримали ще в червні цього року. Тоді до поліції надійшло повідомлення про підозрілих клієнтів у готелі в Вараші. Правоохоронці, які приїхали на місце, виявили у чоловіка понад 600 закладок, а також ваги та пакети для фасування.

Ще 111 закладок з PVP вилучив слідчий під час оглядів місцевостей у лісових масивах неподалік від міста. Загальна маса психотропної речовини становила 0,3 кг. Як встановило слідство, чоловік придбав наркотики через Telegram-канал, а в подальшому планував продавати їх у Вараші в вигляді закладок.

Про вирок у цій справі стало відомо у п'ятницю, 9 грудня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 307 ККУ (незаконний збут наркотиків). «Свою вину у вчиненні злочину обвинувачений визнав повністю. Судом призначено покарання чоловікові у вигляді 9 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна», – йдеться у повідомленні.

Про засудженого також відомо, що він вже потрапляв у поле зору поліції за вчинені майнові злочини, однак які саме – невідомо.

Вирок наразі не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.