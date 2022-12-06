На Волині 43-річна жінка намагалась пронести в Маневицьку виправну колонію наркотики. Жінка збиралась на довгострокове побачення до чоловіка, який відбуває покарання в цьому виправному закладі. Втім, перед цим охоронці обшукали жінку і виявили у неї наркотики. Наразі її відправили у СІЗО, за скоєне їй загрожує до восьми років тюрми.

Про випадок стало відомо у вівторок, 6 грудня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. Зазначається, що 43-річна уродженка Запоріжжя вийшла з тюрми у травні цього року. Відомо, що вона вже була неодноразово судима, а тому числі й за наркозлочини.

Після звільнення вона намагалась пронести наркотики у Маневицьку виправну колонію, де відбуває покарання її чоловік. «Перед тим, як надати довгострокове побачення, жінку оглянули працівники установи та виявили й вилучили заборонені речовини», – йдеться у повідомленні.

Жінці вже повідомили про підозру за ч.1 ст. 307 ККУ (незаконне придбання та зберігання наркотиків з метою збуту). Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років тюрми. Суд вже обрав їй запобіжний захід – вона перебуватиме від вартою в СІЗО.