23-річний далекобійник заховав канабіс у футлярі для окулярів

На «Ягодині» прикордонники знайшли наркотики в 23-річного далекобійника, який їхав за кордон. Заборонені речовини водій заховав у футляр для окулярів. Під час контролю на кабіну фури зреагував службовий пес, після чого прикордонники оглянули речі та знайшли там канабіс.

Як повідомила прес-служба західного управління Держприкордонслужби, водій вантажівки проходив контроль у пункті пропуску «Ягодин» ввечері у середу, 30 листопада.

«Під час огляду автомобіля DAF, який слідував за кордон через пункт пропуску «Ягодин», службовий собака зреагував на кабіну вантажівки. Перевіривши місце водія ретельніше оглядова група знайшла згортки та пакетик з речовиною рослинного походження», – йдеться у повідомленні.

Наркотики 23-річний уродженець Київщини, який був за кермом вантажівки, заховав у футлярі для окулярів. Канабіс вилучили та відправили на експертизу.

Щодо цього інциденту поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 305 ККУ (контрабанда наркотичних засобів). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення.