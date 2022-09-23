Водія-експедитора чернігівської фірми оштрафували на 1,2 млн грн за незадекларовані пенали. За документами чоловік перевозив лише рюкзаки, але волинські митники виявили у вантажівці ще понад 10,6 тис. шкільних пеналів, не зазначених у документах. Відтак перевізника визнали винним у переміщенні товарів з приховуванням від митного контролю, призначили йому штраф, а також всю партію пеналів постановили конфіскувати в дохід держави.

Як йдеться у постанові Любомльського райсуду, порушника виявили 19 липня 2022 року в пункті пропуску «Ягодин». Згідно з документами, автомобіль Mercedes-Benz чернігівської фірми «Сівертранс» перевозив лише понад 3 тис. рюкзаків. Однак під час митного огляду в транспорті знайшли ще й 10,6 тис. шкільних пеналів, вартістю орієнтовно в 1,2 млн грн.

Водій-експедитор зазначив, що ситуація виникла через помилку при завантаженні автомобілів у Польщі. Однак суд це до уваги не взяв. Суддя Степан Чишій визнав водія винним у порушенні ч.1 ст. 483 Митного кодексу (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю) та призначив йому штраф у сумі 100% від вартості товару: це 1,2 млн грн. Також суд постановив конфіскувати в дохід держави всі вилучені пенали.

Крім того, чоловік повинен сплатити 2,9 тис. грн Волинській митниці за зберігання товарів. Зазначимо, що постанова поки не набрала законної сили, її можна оскаржити в апеляційному суді.