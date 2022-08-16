Волинський райсуд призначив 2,9 млн грн штрафу керівнику одеської фірми, який не задекларував ввезений з Польщі одяг. Загалом йдеться про понад п'ять тонн штанів, які митники знайшли у вантажівці. В результаті суд не лише призначив штраф у сумі 100% від вартості товару, а й постановив конфіскувати весь одяг.

Як йдеться у постанові Любомльського райсуду, ситуація сталась в травні цього року. Керівник фірми «Спеціалізована технічна поставка» подав декларацію про ввезення одягу на 41 тис. доларів. Однак згодом під час огляду вантажівки митники виявили також незадекларований товар на 2,9 млн грн. Це майже 3 тис. жіночих джинсів, 5,7 тис. дитячих штанів, 13 тис. жіночих бриджів.

Адвокат захисту просив закрити справу. Серед аргументів наводив те, що директор одеської фірми фізично не мав достатньо часу, аби прибути на «Ягодин» і звірити товар. «Також просив врахувати те, що заявлення неточних відомостей про товар не могло спричинити будь-якої шкоди державним інтересам, оскільки на час ввезення цього товару митні платежі в силу законодавства не сплачувались», – зазначається в постанові.

Однак суд дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. Суд підкреслив, що станом на той час товар дійсно не оподатковували ввізним митом, однак імпортер повинен все одно платити ПДВ.

Тож суддя Олег Павлусь визнав його винним у порушенні ст. 472 МКУ (недекларування товарів) та призначив йому 2,9 млн грн штрафу. Крім того, увесь незадекларований товар повинні конфіскувати в дохід держави. Також чоловік повинен сплатити понад 28 тис. грн Волинській митниці за зберігання товару.

Додамо, що це рішення поки не набрало законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.