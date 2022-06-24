Любомльський райсуд призначив 8,5 тис. грн штрафу мешканцю Києва, який намагався виїхати з України з підробленими документами. Чоловік роздрукував на принтері документи про начебто непридатність для військової служби. Ухилянта виявили в пункті пропуску «Ягодин» у травні. В суд чоловік не з'явився, хоча в письмових поясненнях визнав себе винним.

Як йдеться у вироку Любомльського суду, ще на початку березня обвинувачений самотужки підробив виписку з та довідку з акту огляду медкомісії. Фальшиві документи він «завірив» печаткою та штампом Козятинської міжрайонної МСЕК, які раніше придбав на радіоринку в Києві.

Вночі 12 травня чоловік з цими документами намагався виїхати з України через пункт пропуску «Ягодин». Втім, прикордонники помітили, що документи фальшиві, тож в Польщу його не випустили.

У суд чоловік не з'явився, однак в заяві визнав свою винуватість. Суддя Сергій Шеремета визнав чоловіка винним у порушенні двох статей ККУ: ч.1 ст. 358 (підроблення документів) та ч.4 ст. 358 (використання підробленого документа). Йому призначили 8,5 тис. грн штрафу. Крім того, він повинен сплатити 1,5 тис. за проведену експертизу підробок.

Вирок неостаточний, його можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.