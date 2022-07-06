В суді захисник фірми довів, що літак коштував лише 65 тис. євро

Любомльський райсуд скасував штраф 4 млн грн харківській фірмі «Техніка і обладнання», яку раніше визнали винною в незаконному перевезенні літака Bristell LSA. За перевезення товару з приховуванням від митного контролю керівнику фірми Руслану Зубарю призначили штраф, а також постановили конфіскувати літак. Втім, згодом суд переглядав цю справу через нові обставини, про які раніше не було невідомо. Цього разу доказів виявилось достатньо, аби переконати суддю в невинуватості.

Порушення при ввезенні в Україну літака виявили в червні 2021 року на пункті пропуску «Ягодин». 21 жовтня 2021 року Любомльський райсуд визнав харківську фірму «Техніка і обладнання» винною в переміщенні товарів через митний кордон за заниженою ціною. Фірма намагалась ввезти літак Bristell LSA за 65 тис. євро, коли його справжня ціна була вдвічі вищою. Тоді суд призначив 4 млн грн штрафу та постановив конфіскувати літак.

Втім, 28 червня Любомльський райсуд переглядав цю справу через нові обставини та докази. Захисник довів, що чеська компанія-відправник допустила помилку під час оформлення товару. Всього компанія «Техніка і обладнання» здійснила два платежі, але чеський відправник подав інформацію про три платежі, помилково зарахувавши також платіж від турецької компанії в 60 тис. євро.

«Надані стороною захисту докази свідчать про відсутність складу порушення митних правил, оскільки заявлена під час пропуску на митну територію України вартість літака відповідала вартості за договором між ТОВ «Техніка і обладнання» та компанією BRM AERO і була фактично сплачена», – йдеться у повідомленні.

Відтак суддя Степан Чишій скасував постанову та закрив провадження через «відсутність правопорушення». Літак передадуть для митного оформлення. Додамо, що попередню постанову про штраф та конфіскацію також приймав цей суддя.