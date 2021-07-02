Вартість літака занизили із 125 до 65 тис. євро

Працівники Волинської митниці перешкодили незаконному ввезенню в Україну двомісного пасажирського літака Bristell LSA, вартістю в чотири млн грн. Багаж виявили на пункті пропуску «Ягодин». У документах вартість товару занизили майже вдвічі. Наразі літак вилучили до рішення суду.

Як повідомляє прес-служба Волинської митниці, перевезти літак вантажним автомобілем МАN намагався громадянин України. До митного контролю він подав товаросупровідні документи, згідно з якими вартість літака становила 65 тис. євро. Втім, інспектори засумнівались у автентичності документів. Отримавши інформацію від підприємства-відправника, митники з’ясували, що вартість такого літака становить 125 тис. євро.

На опублікованих митниками фото помітні ідентифікаційні дані літака. Це літак Bristell LSA 2021 року випуску з реєстраційним номером UR-MKO. Втім, у Державному реєстрі цивільних повітряних суден даних про нього наразі немає.

«Таким чином керівник фірми отримувача, з приховуванням від митного контролю, намагався незаконно ввезти товар на митну територію України. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України», – повідомили на митниці. Порушення цієї статті карається штрафом у розмірі сто відсотків від вартості товару, а також конфіскацію.

Працівники митниці склали протокол, згідно з яким літак було вилучено до рішення суду.