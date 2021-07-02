У речах 36-річного громадянина України також виявили 9 каблучок з білого золота, оздоблених діамантами

В аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили в одного із пасажирів діаманти на 2 мільйони гривень. Про це 2 липня повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

Так, ввечері 1 липня в аеропорту під час оформлення рейсу «Стамбул - Київ» прикордонники спільно зі співробітниками СБУ і працівниками Київської митниці провели огляд багажу та ручної поклажі одного з пасажирів рейсу.

«В речах 36-річного громадянина України правоохоронці виявили 9 каблучок з білого золота, оздоблених діамантами, один діамант жовтого кольору з сертифікатом HRD та 6 паперових згортків з діамантами різних розмірів та ваги», — йдеться у повідомленні.

За результатами огляду складений протокол про порушення митних правил.

Попередня вартість виявлених діамантів сягає 2 млн грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, 20 червня прикордонники викрили громадянина Ізраїлю, який намагався провезти до України діаманти на 1 млн грн.