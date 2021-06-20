Коштовне каміння прикордонники виявили в багажі іноземця

Прикордонники викрили громадянина Ізраїлю, який намагався провезти до України діаманти на 1 млн грн. Коштовне каміння виявили під час огляду його багажу в аеропорту «Бориспіль», повідомляє ДПСУ в неділю, 20 червня.

Про незаконне переміщення коштовних каменів їм стало відомо заздалегідь, повідомляють прикордонники.

Зокрема, в багажі іноземця знайшли браслет з білого золота та каблучку оздоблену діамантами, а також два діаманти жовтого кольору з сертифікатами GIA загальною вагою 2.21 карат.

За попередньою оцінкою, ціна виявленого коштовного каміння – 1 млн грн. На громадянина Ізраїлю 1968 року народження склали протокол за порушення митних правил.