Літак Ан-2 незаконно прилетів до України з Румунії

Вночі у четвер, 17 червня, з Румунії в Україну незаконно прилетів легкомоторний літак Ан-2. Його виявили працівники Чернівецького прикордонного загону. Але оскільки літак полетів на Житомирщину, то подальше затримання літака проводили вже житомирські прикордонники.

Прикордонники встановили, що літак, ймовірно, буде приземлятися на аеродромі поблизу Бердичева Житомирської області. Саме там його і затримали.

«На місце, підготовлене для посадки повітряного судна, прибули співробітники оперативно-розшукового підрозділу Житомирського прикордонного загону. Коли літак приземлився, правоохоронці висунулися для затримання. Помітивши наближення прикордонників, повітряне судно знову почало рух та піднялось у повітря», – повідомила Державна прикордонна служба.

Літак Ан-2 має українську реєстрацію UR-VIN

Невдовзі працівники Житомирського загону затримали на аеродромі координатора дій екіпажу літака. Після чого Ан-2 знову здійснив посадку.

На борту літака було троє осіб, яких також затримано. Крім того, під час огляду місця події виявлено радіостанції, ліхтарі та інше приладдя для організації незаконного зльоту та посадки.

Як повідомив у коментарі ZAXID.NET речник Житомирського прикордонного загону Юрій Шахрайчук, усі, хто перебував у літаку, – громадяни України, контрабандисти сигарет. На літаку, окрім обладнання для зльоту і посадки, виявили також тютюнові вироби.