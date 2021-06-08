Вміст посилок декларували, як розподільники документів

Працівники Київської митниці виявили у міжнародних посилках 61 діамант різного розміру та кольору, які відправили під виглядом розподільників документів. Про це повідомили у прес-службі митниці.

За даними митників, загальна орієнтовна вартість коштовного каміння — 11,6 тис. доларів США (319 тис. грн). Зокрема, у посилках були: 61 кольоровий камінь, з яких лише два найбільших жовтих коштують 5,3 тис. доларів, три безбарвних діаманти вартістю 2,9 тис. доларів та два алмази незвичного небесно-блакитного кольору з зеленим відтінком.

Як зазначається, діаманти прибули до України з американського міста Балтимор і прямували на адресу киянина та мешканців Дніпра.

Під час митного огляду митники виявили каміння у зіп-пакетах із рукописними позначками, характерними для коштовного каміння (маса, колір, чистота тощо), натомість у деклараціях до посилок цінність «розподільників документів» була встановлена на рівні 0 доларів.

Згідно з результатами експертизи, виявлене дорогоцінне каміння — діаманти діамантового огранування жовтих, коричневих і блакитних кольорів та відтінків, а також безбарвні. Маса найбільшого (6,51 х 6,47 х 4,14 мм) каменю – 1,07 карата.

Наразі діаманти вилучені, митники склали протоколи про порушення митних правил ст. 472 (Недекларування товарів) Митного кодексу України.